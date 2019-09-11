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Водитель рейсового автобуса спрятал в нем 860 кг контрабандного сыра

Автобус и сыр на сумму около полумиллиона гривен передали в Фискальную службу.

Вчера, 10 сентября на пункте пропуска «Яготин» пограничники и представители таможенной службы пресекли попытку контрабандного ввоза из Польши 860 кг сыра. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Фото: dpsu.gov.ua

«Информацию о возможном перемещении предметов и товаров, скрытых от погранично-таможенного контроля заблаговременно предоставили оперативные сотрудники Госпогранслужбы», - сказано в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

После этой информации, когда в пункт пропуска прибыл автобус «МАН» украинской регистрации пограничники вместе с таможенниками провели его углубленный осмотр и нашли 860 кг разного сыра в нишах кондиционера автобуса и под сидением водителя.

Фото: dpsu.gov.ua

Транспортное средство и товар на общую сумму около полумиллиона гривен передано в Фискальную службу.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в конце августа в нескольких километрах от украинско-словацкой границы возле словацкого города Собранце местные пограничники обнаружили оборудованный малый летательный аппарат для незаконного перемещения контрабандных товаров и задержали его пилота-украинца.

Украинские пограничники слышали шум двигателя летательного аппарата, но не имея технических возможностей помешать его движению, пограничники сразу сообщили об обнаруженном аппарате словацким коллегам.

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