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Депутат горсовета Чернигова насмерть сбил человека на пешеходном переходе (обновлено)

Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Депутат горсовета Чернигова насмерть сбил человека на пешеходном переходе (обновлено)
Ярослав Ковтун
Фото: cheline.com.ua

В Чернигове депутат городского совета, находившийся за рулем внедорожника, сбил на пешеходном переходе жителя областного центра.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции в фейсбуке.

ДТП произошло вечером 10 сентября. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями.

"Правоохранители установили, что водитель - депутат Черниговского городского совета, управляя внедорожником, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель, по заключению врачей, был трезв", - сообщили в полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они причинили тяжелое телесное повреждение) - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Обновление. В полиции области позже сообщили, что пострадавший умер в больнице.

По данным источников местного издания "ЧЕline", - за рулем находился депутат от партии "Демократический альянс" Ярослав Ковтун.

Напомним, 9 сентября двоюродный брат мэра Ивано-Франковска, депутат городского совета из фракции "Свобода" Роман Марцинкив сбил насмерть человека.

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