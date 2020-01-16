Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что так называемые пленки Гончарука не могут быть основанием для отставки премьер-министра, они были "нарезаны" и смонтированы. Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.
"Если кто-то возьмет задачу нарезать, точно будет очень прикольный сюжет. Я не думаю (что стоит вопрос об отставке. – Ред.), более того, вчера была одна группа народных депутатов из нашей фракции, она приходила и настаивала сделать предварительное голосование (за недоверие Гончаруку. – Ред.) и получила аж целых десять голосов", – пояснил он.
Арахамия не назвал имена этих депутатов, но отметил, что "похоже на то", что они принадлежат к так называемой группе Коломойского.
"Если это произошло в кабинете совещаний премьера и там кто-то может записывать, то это очень большая опасность. Мы же не знаем, кто это, частная ли это компания или спецслужбы. Никто не знает и никто про это говорит. В этих кабинетах обсуждаются вопросы национальной безопасности, что является государственной тайной", – отметил он.
Напомним, вчера в сеть слили запись прослушки Гончарука. На обнародованном аудио якобы премьер говорит, что президент Владимир Зеленский не понимает экономических процессов в стране. При этом сам говорящий признал себя профаном в экономике.
Источник LB.ua в "Слуге народа" сообщил, что в партии считают обнародование записей провокацией группы Игоря Коломойского против Алексея Гончарука.
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука, а сам премьер утром записал видеообращение к "тем, кто борется против нас".