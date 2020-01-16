По словам главы фракции "Слуга народа", эти записи не могут быть основанием для отставки премьера.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что так называемые пленки Гончарука не могут быть основанием для отставки премьер-министра, они были "нарезаны" и смонтированы. Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

"Если кто-то возьмет задачу нарезать, точно будет очень прикольный сюжет. Я не думаю (что стоит вопрос об отставке. – Ред.), более того, вчера была одна группа народных депутатов из нашей фракции, она приходила и настаивала сделать предварительное голосование (за недоверие Гончаруку. – Ред.) и получила аж целых десять голосов", – пояснил он.

Арахамия не назвал имена этих депутатов, но отметил, что "похоже на то", что они принадлежат к так называемой группе Коломойского.

"Если это произошло в кабинете совещаний премьера и там кто-то может записывать, то это очень большая опасность. Мы же не знаем, кто это, частная ли это компания или спецслужбы. Никто не знает и никто про это говорит. В этих кабинетах обсуждаются вопросы национальной безопасности, что является государственной тайной", – отметил он.

Напомним, вчера в сеть слили запись прослушки Гончарука. На обнародованном аудио якобы премьер говорит, что президент Владимир Зеленский не понимает экономических процессов в стране. При этом сам говорящий признал себя профаном в экономике.

Источник LB.ua в "Слуге народа" сообщил, что в партии считают обнародование записей провокацией группы Игоря Коломойского против Алексея Гончарука.

В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука, а сам премьер утром записал видеообращение к "тем, кто борется против нас".