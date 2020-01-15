В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука

В "Слуге народа" сообщили, что "заявление об отставке есть. Но решение не принято".

Банковая не будет комментировать информацию о том, что якобы премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Об этом LB.ua заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также Тимошенко посоветовал за комментариями обратиться в Кабмин.

Пресс-служба правительства обнародовала заявление, в котором опровергла слухи об отставке премьера.

"Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности каких-либо аудио или видео записей, которые распространяются в сети Интернет. Информация о заявления об отставке Премьер-министра не соответствует действительности", - сообщили в Кабмине.

Источник LB.ua во фракции "Слуги народа" рассказал, что сегодня проходило заседание, во время которого обсуждались вопросы регламента, а также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отчитывались по поводу своих премий.

По словам собеседника, группа депутатов предложила выразить недоверие премьеру Алексею Гончаруку. Лидер фракции Давид Арахамия поставил этот вопрос на голосование, но его поддержали лишь около десяти депутатов, утверждает источник.

По его словам, в эти минуты Гончарук пошел на Банковую к президенту. Поскольку Верховная Рада не может инициировать отставку правительства на протяжении года, то подать в отставку Гончарук может лишь сам.

Еще один источник в "Слуге народа" в комментарии LB.ua подтвердил, что "сейчас идут консультации и переговоры о возможной отставке Гончарука по собственному желанию. По информации на сейчас, заявление об отставке есть. Но решение не принято".

Ранее сегодня в сеть слили запись прослушки Гончарука. На обнародованном аудио якобы премьер говорит, что президент Владимир Зеленский не понимает экономических процессов в стране. При этом сам говорящий признал себя профаном в экономике.