Ситуация с распространением коронавируса в Украине полностью контролируется, - СНБО

Оперативная группа для мониторинга и анализа работает с 20 января.

Ситуация с распространением в Украине нового коронавируса из Китая находится на постоянном контроле, и аппарат Совета национальной безопасности и обороны в полном объеме владеет всей необходимой информацией по этому вопросу.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, информирует пресс-служба СНБО.

С 20 января при Аппарате СНБО Украины работает оперативная группа по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения нового коронавируса. Мониторинг распространения 2019-n-CoV осуществляется в отношении стран Азии (прежде всего КНР), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу.

"В круглосуточном режиме анализируются и изучаются меры, принимаемые органами власти иностранных государств для предотвращения дальнейшего распространения вируса, и статистика случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом из Китая", - говорится в сообщении.

В СНБО напомнили, что Министерством здравоохранения с 26 января в аэропорту "Борисполь" введен температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Животные, ввозимые в Украину, проходят специальный осмотр ветеринарных служб.

Центром общественного здоровья Минздрава опубликованы обновленные советы ВОЗ по международным перевозкам из-за вспышки нового коронавируса в переводе на украинский язык.

"По состоянию на 26 января проблемных ситуаций, связанных с распространением коронавируса в Украине, не обнаружено, ситуация полностью контролируется, общегосударственные инфекционные профильные медицинские учреждения готовы предоставить соответствующую помощь гражданам", - заверили в СНБО.

Ранее сегодня министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отчиталась Зеленскому о ситуации с коронавирусом в Украине. Случаи заражения по состоянию на 26 января не зафиксированы.

По состоянию на 26 января, количество заболевших на китайский вирус увеличилось до 2000 человек, 56 человек погибли. По меньшей мере 40 случаев зафиксированы в других странах и регионах, в том числе в Австралии, Гонконге, Таиланде, Сингапуре, США, Тайване, Макао, Малайзии, Непале, Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Канаде, Франции.