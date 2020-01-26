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Школы и детсады Бердянска закрыли на карантин

Учебные заведения не будут работать до 31 декабря.

Школы и детсады Бердянска закрыли на карантин
Фото: facebook/Лікарняні Клоуни "Червоні Носи"

В Бердянске на карантин закрыли все школы и детские сады. Об этом информирует Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Детские учреждения в Бердянске закрыты на карантин до 31 января из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. 

Кроме того, в результате роста заболевания вирусными инфекциями приостановлена работа 51 класса в 27 школах Запорожской области, из которых 23 учебных заведения Запорожья.

По данным лабораторного центра, в школах области отсутствует 8,4% учеников, из них 6,3% учеников по причине заболеваемости ОРВИ.

Напомним, ранее на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли школы Житомира. СМИ сообщали, что в Житомирской области с начала эпидсезона шесть человек умерли от гриппа A (H1N1). Последний летальный случай зафиксирован 20 января.

В Украине с начала эпидсезона от гриппа умерли 11 человек.

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