Тимчасовий прем'єр Косова не зміг призначити новий уряд

Тепер президенту треба оголосити кандидата на посаду прем'єр-міністра для другого голосування в парламенті.

Тимчасовий прем'єр Косова не зміг призначити новий уряд
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Тимчасовий прем'єр-міністр Косова Альбін Курті не зміг заручитися достатньою підтримкою парламенту для формування нового уряду, що поглибило політичну кризу, яка триває в країні вже протягом кількох місяців.

Про це повідомляє AFP.

Під час голосування за кандидатуру Курті на посаду премʼєр-міністра проголосували 56 депутатів парламенту за мінімально необхідної більшості у 61 голос. Таким чином, країна залишається без адміністрації майже через дев'ять місяців після проведення виборів до парламенту.

Тепер президенту потрібно буде оголосити кандидата на посаду прем'єр-міністра для другого голосування в парламенті.

Поки що невідомо, чи цього разу розглядатиметься кандидатура 50-річного Курті, чи замість нього буде висунуто кандидата від опозиції.

Після другого невдалого голосування Косово загрожують позачергові парламентські вибори, які можуть ще більше поглибити політичну кризу. 

Зазначимо, що в липні 53-й раз поспіль у Косові не вдалося сформувати парламент – напередодні завершення 30-денного терміну, визначеного Конституційним судом.

Як повідомлялося, на виборах 9 лютого перемогла політична партія чинного прем'єр-міністра Альбіна Курті "Самовизначення". 

Президентка Косова Вйоса Османі доручила Курті сформувати новий кабінет через вісім місяців після парламентських виборів. 
