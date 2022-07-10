Головне за день. Неділя, 10 липня

Жертви удару по місту Часів Яр, Харків під обстрілами, бої на Донеччині, провокація на ЗАЕС. Яким запам’ятається 137-й день повномасштабної війни.

До переліку українських міст, де внаслідок ворожих ракетних ударів загинуло одразу багато мирних мешканців, додалося місто Часів Яр на Донеччині. Трагедія сталася пізно ввечері 9 липня: російські окупаційні війська обстріляли з "ураганів" міську п'ятиповерхівку. За словами глави ОВА Павла Кириленка, у результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди.

Станом на 21 годину неділі, 10 липня, рятувальники виявили під завалами 15 загиблих, ще шістьох людей вдалося врятувати. Було розібрано близько 110 тонн уламків.

За різними оцінками, під завалами можуть перебувати ще 24 людини, серед яких дев’ятирічна дитина.

Генеральний штаб ЗСУ закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це йдеться у зведенні командування про ситуацію на фронті.

У Генштабі зауважили, що російські загарбники "цинічно продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах, вбиваючи мирних жителів".

На Харківському напрямку рашисти застосовували танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від міста. Також росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

Про ситуацію на інших напрямках – в нашій новині.

Лінія фронту на території Донеччини не змінилася, ворог намагається атакувати.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, окупаційні війська постійно обстрілюють підрозділи Сил оборони та населені пункти на лінії фронту.

"Лінія фронту не змінилася, атаки ворога відбуваються постійно, але його наступальні дії успіху не мають. Лінія фронту під постійними обстрілами: Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Торецьк, Очеретяне, Курахове, Бахмутський напрямок, Слов'янськ, Краматорськ", - сказав Кириленко.

У Росії приватні військові компанії за 2 місяці планують набрати до 10 тисяч "добровольців" серед засуджених і відправити їх воювати на Донбас.

"Через брак охочих активізується рекрутування в місцях позбавлення волі. Зокрема розташованих у Республіці Адигея. Після підписання та виконання контрактів з ПВК "зекам" обіцяють повну амністію. Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК "Вагнер", - повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України.

У ГУР також зазначили, що ПВК набирають охочих відправитися на війну в Україну у в'язницях Ростова, Санкт-Петербурга і Нижнього Новгорода.

При вербуванні не звертають увагу на злочин, навіть якщо це вбивство чи інші важкі діяння. Тим, хто вирішив зголоситися воювати, обіцяють після пів року служби повну амністію. Такі "солдати" матимуть спеціальні жетони, які вказуватимуть на їхній статус.

Російські загарбники вчинили ще одну провокацію на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС – змусили керівництво АЕС допустити російського блогера-пропагандиста, представника Росатому та солдатів до блокового щита керування.

У приміщеннях з обмеженими доступом окупанти зніматимуть пропагандистські ролики про "успішну роботу" станції.

В Енергоатомі підкреслили, що станція залишається у сфері управління НАЕК та постачає електроенергію в українську енергомережу, "очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ".

"Відповідна нота про злочинні дії рашистів на Запорізькій атомній електростанції буде спрямована до міжнародних органів безпеки АЕС", - підкреслили в компанії.

Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони України на півдні.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв'ю британській газеті The Times.

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоби відвоювати свою південну територію в Росії", - пише видання.

Як зазначає Резніков, Зеленський наказав військовим відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

На Херсонщині знищили ворожу артбатарею.

Відео опублікувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Українські бійці збили ще один вертоліт російських окупантів. Цього разу ворожу ціль приземлили поблизу Горлівки.

"9 липня, опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

У Новій Каховці на Херсонщині внаслідок обстрілів складу армії РФ загинуло понад 100 росіян, ще близько двох сотень отримали поранення.

Збройні Сили України 8 липня завдали удар по пункту управління однієї з армій РФ, а також засобах протиповітряної оборони та складу з ракетами до ППО, зазначили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Були навіть так звані "термінові евакуації VIP-поранених та вбитих", - додали в Управлінні стратегічних комунікацій.

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