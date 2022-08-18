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Окупанти обстріляли два райони Миколаївщини, одна людина поранена

Пошкоджені житлові будинки й господарські споруди.

Окупанти обстріляли два райони Миколаївщини, одна людина поранена
Ілюстративне фото
Фото: mk-oblrada.gov.ua

Минулої доби окупанти обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області. Унаслідок обстрілів постраждала одна людина.

Про це повідомляє в Telegram Миколаївська ОВА.

Зазначається, що в Миколаївському районі 17 серпня внаслідок ворожих обстрілів у селі Червоне Воскресенської громади зазнала поранень одна людина і пошкоджено житловий будинок.

Крім того, було зафіксовано обстріл села Шевченкове Шевченківської громади. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

У Баштанському районі в середу і сьогодні, 18 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами селища Широке Широківської громади. Влучення були в сільськогосподарські будівлі.

Також тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

 

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу 12 серпня в Баштанському районі загинула жінка. Уранці в суботу, 13 серпня, під вогонь окупантів потрапило селище Костянтинівка Первомайської громади. Постраждалих немає.

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