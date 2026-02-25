"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На антидронові сітки в прикордонних районах з держбюджету виділили додаткові ₴1,6 млрд

Міноборони повідомило, що лише за місяць збільшили швидкість встановлення антидронових сіток з 5 км на добу в січні до 12 км у лютому. Уже в березні планують закривати 20 км доріг на день.

На антидронові сітки в прикордонних районах з держбюджету виділили додаткові ₴1,6 млрд
Антидронова сітка
Фото: скриншот

Міноборони заявило про пришвидшення будівництва антидронових сіток в прикордонних районах. 

“Поблизу лінії фронту росія використовує дрони як інструмент терору проти цивільних автомобілів, рятувальників і ремонтних бригад. За дорученням президента, посилюємо захист прифронтових територій та пришвидшуємо будівництво антидронових сіток. У фокусі — дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення”, – написав міністр оборони Михайло Федоров.

За його даними, на антидронові сітки з бюджету виділили додаткові ₴1,6 млрд. У лютому, попри складні погодні умови, додатково прикрито 125 км доріг та відновлено 55 км конструкцій.

Лише за місяць ми збільшили швидкість з 5 км на добу в січні до 12 км у лютому. Це суттєво посилило безпеку пересування військових і забезпечило стабільну роботу прифронтових громад. Уже в березні плануємо закривати 20 км доріг на день. До кінця року в планах облаштувати ще 4 000 км антидронового захисту автомобільних доріг”, – повідомив міністр.

Від додав, що паралельно пришвидшують будівництво фортифікацій у Харківській, Сумській та Чернігівській областях — щоб забезпечити стійкість оборони й ефективну протидію наступальним діям противника.

