“Поблизу лінії фронту росія використовує дрони як інструмент терору проти цивільних автомобілів, рятувальників і ремонтних бригад. За дорученням президента, посилюємо захист прифронтових територій та пришвидшуємо будівництво антидронових сіток. У фокусі — дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення”, – написав міністр оборони Михайло Федоров.

За його даними, на антидронові сітки з бюджету виділили додаткові ₴1,6 млрд. У лютому, попри складні погодні умови, додатково прикрито 125 км доріг та відновлено 55 км конструкцій.

“Лише за місяць ми збільшили швидкість з 5 км на добу в січні до 12 км у лютому. Це суттєво посилило безпеку пересування військових і забезпечило стабільну роботу прифронтових громад. Уже в березні плануємо закривати 20 км доріг на день. До кінця року в планах облаштувати ще 4 000 км антидронового захисту автомобільних доріг”, – повідомив міністр.

Від додав, що паралельно пришвидшують будівництво фортифікацій у Харківській, Сумській та Чернігівській областях — щоб забезпечити стійкість оборони й ефективну протидію наступальним діям противника.