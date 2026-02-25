Рада не підтримала законопроєкт про обіг дронів. Депутатка пояснила чому і які подальші кроки

Попри це, питання контролю за використанням дронів в Україні залишається, так як є серед вимог Європейського Союзу.

Пілоти керують дронами FPV під час атаки на передовій поблизу міста Часів Яр, Донецька область, 29 липня 2025 року.

Законопроєкт № 13600, яким хотіли внормувати використання та експлуатацію дронів після війни, не пройшов перше читання у Верховній Раді. Його знято з розгляду, зазначено в картці документу.

Як пояснила в коментарі LB.ua Юлія Клименко, народна депутатка, перша заступниця голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури, спірним моментом пропонованого законопроєкту було те, що він включав усі дрони, не категоризуючи їх: і цивільні, і промислові, і військові.

“Цей закон заганяє абсолютно всі дрони в реєстр. Реєстр мало вести Міністерство внутрішніх справ. Реєстрація платна, непрозора, плюс обов’язкове платне навчання і специфічний вид сертифікації в якихось незрозумілих компаніях”, - пояснила Клименко.

Втім, за словами депутатки, питання внормування використання БПЛА все одно залишається актуальним, адже Україна підписалася під імплементацією директиви Євросоюзу, яка регулює польоти безпілотних літальних апаратів для цивільного використання.

“Питання зміни до євродирективи стоїть і в Євросоюзі. І воно стосуватиметься України. Тому нам дійсно треба почати цю дискусію щодо розділення дронів на цивільні та військові. І останні повинні регулюватися окремо, тут в 99% рішення мають ухвалювати самі військові. Бо ми розуміємо, як тільки ця реєстрація запровадиться - це буде загальна база, яка незрозуміло до кого може потрапити. Бо ми не настільки захищені від кібератак”, - зазначила Клименко.

Нагадаємо, у січні законопроєкт № 13600 робоча група парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності рекомендувала його до голосування.

Ініціатори послалися на ризики для цивільного населення.

Також законопроєкт підтримав керівник Національної поліції України Іван Вигівський.

"FPV-дрон – це найкращий спосіб для злочинців, щоб когось ліквідувати чи пошкодити майно. Тому ми маємо бачити детекцію дронів, які злітають, і знати, хто ними керує", – зазначав він.