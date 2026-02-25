"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
РФ продовжує атакувати об'єкти "Нафтогазу" у Харківській та Чернігівській областях

Ворог застосував за два дні на об'єктах "Нафтогазу" 60 безпілотників.

РФ продовжує атакувати об'єкти "Нафтогазу" у Харківській та Чернігівській областях
Фото: Сергій Корецький

Росіяни продовжують атакувати обʼєкти Групи "Нафтогаз" у Харківській і Чернігівській областях. 

Про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Два дні безупинно тривають атаки на обʼєкти зберігання газу та виробничі потужності на Харківщині та Чернігівщині. Було застосовано сумарно близько 60 ударних дронів", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожих атак зафіксовані руйнування.

Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію.

