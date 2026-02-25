"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії поскаржились на атаку на хімпідприємство

Продукцію підприємства можуть використовувати для виробництва вибухівки. 

У Росії поскаржились на атаку на хімпідприємство
Смоленьска область
Фото: соцмережі

У Росії повідомили про атаку дронів на завод азотних добив "Дорогбуж" у Смоленській області. Влада заявила про сімох загиблих та поранених.

Губернатор Анохін стверджує, нібито місцева ППО збила 14 дронів, але визнав і влучання. Він додав, що мешканців найближчого населеного пункту можуть евакуювати. 

"Дорогбуж" – підприємство хімічної промисловості в Смоленській області. Продукція підприємства, зокрема аміачна селітра та інші азотні сполуки, є вибухонебезпечними, і деякі з них використовуються для виробництва вибухівки, пише УП

﻿
Читайте також
