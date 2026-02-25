"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський прокоментував заяви Москви: шукає ядерну зброю в Україні щоразу, як не має успіху на фронті

Він розцінює це як тиск і вважає, що на подібні заяви росіян мали б реагувати в Сполучених Штатах. 

Зеленський прокоментував заяви Москви: шукає ядерну зброю в Україні щоразу, як не має успіху на фронті
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви росіян про те, що Франція і Велика Британія нібито збираються озброїти Україну ядерною зброєю. На пресконференції з норвезьким прем’єром Йонасом Гаром Стьоре в Києві він сказав, що зазвичай росіяни “шукають” ядерну зброю на території України тоді, коли не мають успіху на полі бою.

Президент нагадав, що в України немає ядерної зброї. Обставини відмови від неї усім відомі – це відбулося за Будапештським меморандумом, що передбачав зобов’язання не нападати на Україну, зокрема з боку Росії. 

Президент пов’язав чергові ядерні погрози Росії з намаганням тиснути, зокрема перед черговим раундом переговорів. 

“Я думаю, що це підготовка і до зустрічей тристоронніх, і тиск такий політичний. Далі, напевно, й інформація, яка була в засобах масової інформації, що в Європі думають про ядерну парасольку тощо. Може, це просто така риторика, така відповідь Росії”, – сказав він.

Президент вважає небезпечною таку риторику Росії, і він вважає, що США мали б дати відповідь на погрози. 

Контекст

У четверті роковини повномасштабного нападу на Україну російська СЗР опублікувала заяву про те, нібито Велика Британія і Франція (єдині ядерні країни Західної Європи) вирішили передати Україні частину арсеналу.

При цьому Україна ніколи не просила жодну країну про передачу їй ядерного озброєння і виступає послідовно проти будь-яких ядерних погроз.

Крім розвідки, ядерну риторику підхопили і МЗС Росії, колишній президент Дмітрій Мєдвєдєв і російський керманич Путін. 


﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies