Зеленський прокоментував заяви Москви: шукає ядерну зброю в Україні щоразу, як не має успіху на фронті

Він розцінює це як тиск і вважає, що на подібні заяви росіян мали б реагувати в Сполучених Штатах.

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви росіян про те, що Франція і Велика Британія нібито збираються озброїти Україну ядерною зброєю. На пресконференції з норвезьким прем’єром Йонасом Гаром Стьоре в Києві він сказав, що зазвичай росіяни “шукають” ядерну зброю на території України тоді, коли не мають успіху на полі бою.

Президент нагадав, що в України немає ядерної зброї. Обставини відмови від неї усім відомі – це відбулося за Будапештським меморандумом, що передбачав зобов’язання не нападати на Україну, зокрема з боку Росії.

Президент пов’язав чергові ядерні погрози Росії з намаганням тиснути, зокрема перед черговим раундом переговорів.

“Я думаю, що це підготовка і до зустрічей тристоронніх, і тиск такий політичний. Далі, напевно, й інформація, яка була в засобах масової інформації, що в Європі думають про ядерну парасольку тощо. Може, це просто така риторика, така відповідь Росії”, – сказав він.

Президент вважає небезпечною таку риторику Росії, і він вважає, що США мали б дати відповідь на погрози.

Контекст

У четверті роковини повномасштабного нападу на Україну російська СЗР опублікувала заяву про те, нібито Велика Британія і Франція (єдині ядерні країни Західної Європи) вирішили передати Україні частину арсеналу.

При цьому Україна ніколи не просила жодну країну про передачу їй ядерного озброєння і виступає послідовно проти будь-яких ядерних погроз.

Крім розвідки, ядерну риторику підхопили і МЗС Росії, колишній президент Дмітрій Мєдвєдєв і російський керманич Путін.



