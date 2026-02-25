Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Литва передасть Україні 30 ракет RBS для зміцнення ППО

Постачання ракет спрямоване на захист критичної інфраструктури України.

Литва передасть Україні 30 ракет RBS для зміцнення ППО
Робертас Каунас та Володимир Зеленський
Фото: МЗС Литви

Литва передасть Україні 30 ракет RBS для посилення протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури. 

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Литви з посилання на заяву міністра оборони країни Робертаса Каунаса під час візиту до Києва.

"Ми передаємо Україні 30 вкрай необхідних ракет RBS, зміцнюючи її протиповітряну оборону. Литва твердо підтримує безпеку України. Разом до перемоги", – ідеться у повідомленні.

За інформацією LRT, під час двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Каунас зазначив, що передача ракет спрямована на захист критичної інфраструктури та зміцнення протиповітряної оборони України.

Візит Каунаса відбувся з нагоди четвертих роковин повномасштабного вторгнення Росії. У Києві він взяв участь у зустрічах представників Коаліції охочих та Північних і Балтійських держав (NB8), а також провів окремі переговори з президентом Зеленським та міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Міністр оборони Литви підкреслив важливість посилення підтримки України для протидії російським ударам по цивільній енергетичній інфраструктурі. 

