Канада передасть Україні 449 броньованих автомобілів

Протягом року країна також виділить близько $1,5 млрд на іншу військову допомогу.

Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 449 броньованих автомобілів.

Про це оголосив міністр оборони Девід Макгінті, повідомляє Укрінформ.

"Надання додаткової військової допомоги й продовження операції UNIFIER підтверджує непохитну відданість Канади боротьбі України за свободу. Ми забезпечуємо Україну засобами для захисту суверенітету та населення, а також досягнення справедливого й тривалого миру", - сказав Макгінті.

Він уточнив, що до нового оборонного пакету увійдуть 383 броньовані автомобілі “Сенатор” виробництва компанії Roshel, а також 66 бронетранспортерів LAV-6.

Крім того, Канада протягом року виділить близько 1,5 млрд доларів США на іншу військову допомогу, “щоб ЗСУ мали спорядження й спроможності, необхідні для оборони”.