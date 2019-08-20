Храм вспыхнул в день церковного праздника.

В селе Новоселица Снятинского района Ивано-Франковской области огонь уничтожил деревянный храм 19 века.

По данным ГосЧС, пожар возник после обеда 19 августа.

В 17:35 он был локализован, в 19:40 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Фото: ГосЧС

По фото, опубликованным в соцсети, видно, что сгорела не только церковь, но и расположенная рядом старая двухъярусная колокольня.

Фото: facebook.com/matsofan

Деревянную церковь Введения в Храм Пресвятой Девы Марии в Новоселице построили в 1889 году. Памятник архитектуры местного значения находится в пользовании общины Православной Церкви Украины.

Как сообщалось, 4 декабря, в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы, в селе Рожнов Косовского района Ивано-Франковской области сгорел деревянный храм Архистратига Михаила Украинской автокефальной православной церкви. Он стоял на месте сгоревшей в 1978 году церкви.

Пожар в Новоселице возник также в день церковного праздника. 19 августа христиане восточного обряда отмечали Преображение Господне.