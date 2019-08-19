Боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

О потерях среди украинских военнослужащих не сообщается.

С начала суток российско-оккупационные войска шесть нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя, в частности, беспилотник с гранатометным выстрелом.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщается в вечерней сводке пресс-центра ООС на странице в Фейсбук.

В ООС отмечают, что с целью нанесения наибольшего ущерба украинским военнослужащим на одном из направлений боевики применили беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования совершили 6 обстрелов украинских позиций: в районе Новотроицкого, Водяного, Талаковки, Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеского огня по позициям объединенных сил не зафиксировано.

О потерях среди украинских военнослужащих не сообщается.

Накануне боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В штабе ООС сообщили, что военнослужащие при этом не пострадали. Вместе с тем в воскресенье, 18 августа, из-за неправильного обращения с оружием погиб военный, трое получили ранения.