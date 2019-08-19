Альтернативы "нормандскому формату" переговоров по Донбассу не существует, - Путин

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ Путин заявил, что альтернативы "нормандскому формату" переговоров по Донбассу не существует, однако есть ряд вопросов, которые нужно решить перед организацией саммита. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должна приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше, безусловно добиваться, идти к этой цели", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что существует ряд вопросов, по которым необходимо договориться. "По моему мнению, альтернативы "нормандскому формату" не существует. И, безусловно, мы будем его поддерживать", - отметил Путин.

Президент РФ напомнил, что в 2016 году был достигнут компромисс и фактически была видоизменена имплементация украинского закона об особом статусе Донбасса.

Он отметил, что тогда закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования на местных выборах в Украине, а на постоянной основе после подведения итогов и подтверждения результатов выборов соответствующими структурами ОБСЕ. "Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить. То же самое касается некоторых других вопросов, например, вопроса, связанного с амнистией", - сказал Путин, говоря о нерешенных вопросах.

Путин заявил, что проинформирует своего французского коллегу Эмманюэля Макрона о контактах с новым главой Украины Владимиром Зеленским, которые вселяют определенный оптимизм: "Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм".

Напомним, 7 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Зеленский рассказал ему о гибели четырех украинских военных возле Павлополя и о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным.В ответ лидер Франции согласился с необходимостью встречи лидеров "нормандской четверки", чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, который продолжается несмотря на перемирие.

Сегодня в рамках рабочего визита президент РФ Владимир Путин прилетел во Францию для встречи с ее лидером Эммануэлем Макроном. Лидер Франции заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и Евросоюзом зависит от урегулирования украинского кризиса.