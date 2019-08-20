На танкере "Магус" у берегов Тамани от отравления метиловым спиртом погибло двое украинских моряков, - СМИ

Один из погибших - второй помощник капитана судна, другой - старший матрос.

Двое украинских моряков, входящих в состав экипажа танкера "Магус" под флагом Панамы, который находится в Черном море в районе Тамани, погибли от отравления метиловым спиртом. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Юг".

Сообщается, что капитан танкера сообщил об эвакуацию для двух членов экипажа, которые отравились метиловым спиртом.

"В ночь на вторник капитан обратился с запросом об эвакуации двух членов экипажа, которые отравились метиловым спиртом. Утром 20 августа они были доставлены буксиром на берег", - сказал информированный источник агентства.

Один из них, ранее находившийся в коме, скончался. Для доставки второго пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина тоже скончался.

Сообщается, что один из погибших - второй помощник капитана судна, другой - старший матрос. Всего на судне находились около 35 человек.

Напомним, в августе в России из-за отравления самодельным подсолнечным маслом попали в больницу 7 человек, один из пострадавших умер. Пострадавшие - пятеро взрослых и двое детей - госпитализированы с различными кровотеченииями, один взрослый находится в тяжелом состоянии.