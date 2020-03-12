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Полиция задержала 15 участников потасовки на презентации Национальной платформы единства и примирения (обновлено)

Силовики оттесняли от автобуса журналистов.

Правоохранители задержали представителей Нацкорпуса после потасовки, которая произошла на презентации Национальной платформы единства и примирения

На обнародованном журналистом Яном Доброносовым видео зафиксировано, как их ведут в автобус правоохранителей.

"Под "Парковым" задержали людей, которые якобы провокации устраивали", - сообщил он.

По его словам, в самом автобусе тоже произошла драка - правоохранители применили силу к задержанным. Также силовики оттесняли от автобуса журналистов.

Один из задержанных, Павел Чернышов, на своей странице в Facebook сообщил, что его везут в Печерское районное отделение полиции.

Обновлено. На странице полиции Киева в Facebook сообщили, что задержали 15 человек-"активных участников событий".

"Действия правонарушителей квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают остальных причастных.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolic

Напомним, презентацию Национальной платформы единства и примирения Сергея Сивохо сорвали представители Нацкорпуса. Среди участников акции были Максим Жорин, Сергей Тамарин, Владислав Соболевский, Александр Волков - ветераны полка Азов.

Представители Нацкорпуса требовали у Сивохо ответа на вопрос: на Донбассе война или внутренний конфликт. 

Началась толкучка, Сивохо начали толкать к выходу. Прибыла полиция. Сивохо покинул презентацию.

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