В Днепропетровской области раскрыли убийство 78-летнего бизнесмена Сергея Удовика, который исчез три месяца назад. Об этом сообщают журналисты программы "Свідок". В декабре 2019 года полиция Днепропетровской области объявила его в розыск.

Тело мужчины, который занимался торговлей топлива, обнаружили в водоеме на территории соседней Кировоградской области. По подозрению в убийстве полиция задержала бизнес-партнера убитого, который, как говорится в сюжете, сам пришел в полицию с повинной, рассказал подробности убийства и сотрудничал с правоохранителями во время расследования.

Журналисты акцентируют внимание на том, что подозреваемому по требованию прокуратуры избрали вместо ареста более мягкую меру пресечения - домашний арест. "Через некоторое время под давлением родственников подозреваемого таки посадили под арест. Сын убитого смог доказать, что он скрывался от следствия, в том числе, за границей", - говорится в сюжете. В настоящее время задержанный находится под стражей.