Тело мужчины без признаков жизни обнаружили в подвале на лестнице.

В киевском кинотеатре "Флоренция" на проспекте Маяковского найден мертвым его директор. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили в подвале помещения на лестнице.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Вчера около 22:00 в Деснянское управление полиции поступило сообщение от работников кинотеатра о том, что на лестнице технического помещения найден мертвым директор заведения с травмами головы... На месте правоохранители обнаружили тело местного жителя, 1967 года рождения, с телесными повреждениями, характерными при падении", - говорится в сообщении.

Полицейские опросили персонал кинотеатра и возможных свидетелей. Для установления окончательной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Правоохранители проверяют все версии трагедии.