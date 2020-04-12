В Калифорнии в результате стрельбы на вечеринке пострадали шесть человек

Мероприятие проводили, несмотря на карантин и объявленную по всей стране чрезвычайную ситуацию.

В штате Калифорния во время закрытой вечеринки огнестрельные ранения получили шесть человек, в их числе несовершеннолетние. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел в городе Бейкерсфилд 11 апреля.

Вечеринка проходила несмотря на постановление властей ограничить сборы людей из-за эпидемии коронавируса.

Все пострадавшие были доставлены в местную больницу. По словам медиков, ранения пострадавших не опасны для жизни.

Полиция разыскивает четырех подозреваемых, которые скрылись с места происшествия на белом седане.

Инцидент произошел во время карантина, введенного с целью остановить эпидемию коронавирусной инфекции. Власти призвали 40 млн жителей Калифорнии оставаться дома по меньшей мере до 15 мая.

Напомним, 11 апреля режим "масштабного бедствия" был объявлен во всех 50 американских штатах. Количество погибших от коронавируса в США превысило 20 тыс. Суточная смертность 10 апреля побила мировой рекорд и составила более двух тысяч человек.