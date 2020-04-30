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Людмила Денисова провела встречу с родными украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает страна-агрессор

Среди прочего, обсуждалось предоставление помощи семьям узников Кремля. 

Людмила Денисова провела встречу с родными украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает страна-агрессор
Фото: t.me/denisovaombudsman

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела личную и онлайн-встречу с семьями украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Об этом сообщается на Telegram-канале омбудсмена.

"Сообщила, что процесс переговоров об освобождении наших соотечественников продолжается. Предоставила исчерпывающую информацию об особенностях течения этого процесса. В то же время подчеркнула, что сейчас необходимо наладить коммуникацию между родными узников Кремля и представителями официальной украинской стороны, которые непосредственно привлечены к процессу переговоров", - сообщила Денисова.

Во время встречи стороны также обсудили вопрос принятия законопроекта о статусе граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории на территории России, временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма. Обмудсмен подчеркнула важность его скорейшего принятия и заявила, что будет выступать с соответствующей инициативой.

"Кроме того, подняли вопрос предоставления государственной правовой помощи для всех граждан, которые незаконно удерживаются страной-агрессором. Заверила, что сделаю все возможное, чтобы такой помощью был обеспечен каждый украинец, который сейчас находится в плену", - сообщила Людмила Денисова.

Стороны также договорились, что в рабочую группу при Офисе президента включат членов семей украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают на территории России и временно оккупированного Крыма. 

"Заверила, что буду продолжать обращаться к Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой, чтобы восстановить права граждан, которые находятся в неволе, и буду требовать обеспечения их необходимой медицинской помощью", - отметила Денисова.

Обмудсмен также сообщила, что будет призывать всех международных партнеров объединить усилия и усилить давление на Россию с целью дальнейшего освобождения всех украинских политзаключенных.

"Мы никого не оставим наедине с агрессором и будем бороться за каждого украинца, пока все наши граждане не будут на воле и не вернуться на Родину к своим родным и близким", - подчеркнула Людмила Денисова.

Напомним, что в начале апреля Людмила Денисова сообщила о критическом состоянии нескольких украинцев, которых Россия незаконно удерживает в тюрьмах на своей территории и в Крыму.

Их содержат в неподобающих условиях и отказывают в предоставлении важной медицинской помощи. 

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