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Власть создает инвестпроект для регионов - "25 магнитов"

Из Умани, например, планируют сделать туристический центр.

Власть создает инвестпроект для регионов - "25 магнитов"
Фото: Макс Требухов

Власть планирует создать в Умани Черкасской области центр под названием «Второй Иерусалим». О таких планах рассказал помощник президента Владимирп Зеленского Андрей Ермак в интервью LB.ua.

"Я лично ответственен за Умань от Украины, со стороны Израиля - министр Элькин. Мы были с украинско-израильской делегацией в Умани, увидели что есть большое количество инвесторов, которые готовы вкладывать средства. И хотим сделать из Умани туристический центр, куда будут приезжать не только паломники. Там должны появиться новые гостиницы, аэропорт, больница", - рассказал Ермак.

Кроме того, подобная программа, по его словам, есть по всем регионам.

"У нас есть такая программа - «25 магнитов», мы хотим в каждой области сделать что-то, что будет привлекать инвесторов. Умань является одним из таких “магнитов”", - отметил Ермак.

Также он рассказал о том, что хотел бы обсудить этим проекты с советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

"Я знаю, что он поддерживает проекты такого рода во всем мире. Надеюсь, рано или поздно мы встретимся с ним и поговорим на эту тему", - резюмировал Ермак.

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