Ермак: "Мы не допустим федерализации нашей страны и потери территорий"

Команда Зеленского ни 1% интересов страны не намерена уступать в переговорах с Россией. Об этом в интервью LB.ua заявил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос, какую цену готов заплатить президент для прекращения войны.

"Мы точно не собираемся никому ничего своего отдавать. Мы не собираемся уступать ни 1% наших интересов. Я знал Зеленского еще не президентом. Он - человек гордый, с чувством собственного достоинства, заботящийся о людях, которые с ним работают. И точно так же он ведет себя в роли президента. Ему важно не предать доверие людей, которые его выбрали, их ожидания. Он никогда на это не пойдет", - отметил Ермак.

Он убежден, что Зеленский является "сильным лидером и умным человеком. И его команда сможет найти "выход, который удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков".

"Мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию. Она лежит в основе всего нашего переговорного процесса. Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", - рассказал помощник президента.

При этом Ярмак отметил, что ситуация внимательно отслеживается, есть понимание того, что происходит. "Как человек, который непосредственно в этом участвует, могу сделать аккуратное замечание, что процесс очень медленно, но движется. Мне кажется, что в урегулировании ситуации, прекращении войны заинтересованы все. У каждого свои интересы, но все они сводятся к этому", - отметил Ермак.

"Если ты - гарант Конституции, гарант суверенитета, территориальной целостности, при этом искренне хочешь закончить войну, у тебя нет подковерных договоренностей, ты не ведешь параллельно с кем-то разговоры, а целенаправленно, принципиально движешься к цели, работаешь над этим каждый день. И ты достигаешь этой цели, даже если у тебя есть противники, соперники и оппоненты", - резюмировал соратник Зеленского.

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