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Ермак рассказал, кто готовит визит президента в США

"У нас есть рабочая группа".

Ермак рассказал, кто готовит визит президента в США
Фото: Макс Требухов

Для подготовки визита президента Владимира Зеленского в США, и на Генеральную Ассамблею ООН, в частности, создана специальная рабочая группа. Об этом в интервью LB.ua рассказал помощник Зеленского Андрей Ермак.

"Задействовано Министерство иностранных дел и сам министр. У нас есть рабочая группа, которая занимается подготовкой будущего визита в Соединенные Штаты, соответственно, она как бы частично участвует в подготовке поездки на Генеральную Ассамблею. Есть замглавы офиса Игорь Жовква, который курирует международную тематику, после того как Пристайко ушел в МИД. Есть советник президента Игорь Новиков. Естественно, мы работаем в тесном контакте с Кабмином - у нас молодой и креативный премьер", - отметил Ермак.

При этом он уточнил, что визит Зеленского в США не является официальным. 

"Президент Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Это - поездка на Генеральную Ассамблею, где запланирована встреча с Трампом - первое знакомство и хорошая возможность сформировать “дорожную карту” уже на официальный визит. Пока есть несколько ключевых моментов. Во-первых, они должны познакомиться. Я считаю, что это два неординарных политика, им важно наладить личный контакт", - отметил помощник Зеленского.

Напомним, в рамках сессии Генассамблеи ООН состоится встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Чего от этой встречи ожидают в Украине, читайте подробнее в полном тексте интервью "Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация".

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