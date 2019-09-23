У Зеленского предлагают альтернативу Будапештскому меморандуму

Урегулирование ситуации на Донбассе должно закончиться подписанием нового договора с Россией при участии международных партнеров. который бы зафиксировал территориальную целостность Украины. Об этом в интервью LB.ua заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - рассказал Ермак.

Чтобы этот документ не стал неработающим, наподобие Будапештского меморандума, он предлагает основать в Украине штаб-квартиры международных организаций.

"Пройдя тяжёлый трагический путь, мы как страна, понимаем, какое место в мировом сообществе должна занять Украина. Я считаю, это было бы огромным достижением и прорывом", - отметил Ермак.

Также, по ему мнению новое соглашение должно прописать последствия, которые наступают за его невыполнение.

"Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать", - резюмировал помощник Зеленского.

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