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На сьогодні погоджено три гуманітарні коридори з Маріуполя, Мелітополя і Енергодара

Учора, попри відсутність коридорів, з Бердянська виїхали 800 маріупольців.

На сьогодні погоджено три гуманітарні коридори з Маріуполя, Мелітополя і Енергодара
Фото: EPA/UPG

На 29 березня в Україні погоджено три три гуманітарні коридори в Донецькій і Запорізькій областях для евакуації населення. Про це повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Зокрема, йдеться про коридор з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті.

Також із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. До вечора вони мають дістатися до міста.

При цьому Верещук зазначила, що вчора, попри відсутність гуманітарного коридору, з Бердянська вдалося вивезти 800 маріупольців.

"Вирішували питання їхнього проїзду в оперативному режимі. Дякую нашим водіям і співробітникам ДСНС за сміливість", - зазначила Верещук.

Вона нагадала, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87Б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка.

Також у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям.

Контакти гуманітарних штабів:

  • 3-62-76, 3-52-52
  • 0975515917
  • 0504397529.

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами колцентру у місті Запоріжжя:

▪️(095)220-41-11

▪️(067)220-41-12

▪️0800-503-508

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

з міста Мелітополь до міста Запоріжжя

Автобуси і гуманітарна допомога виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після доїзду до міста автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС 10, вул. Олексієва, 12

з міста Енергодар до міста Запоріжжя в супроводі машини ДСНС о 10.00 відправляється колона людей на приватному транспорті

Місце формування колони – навпроти міськради, вулиця Курчатова, 14

Також до міста Енергодар в супроводі ДСНС з міста Запоріжжя відправилась колона вантажівок з гуманітарною допомогою.

 Нагадаємо, вчора через можливі провокації російських окупаційних військ гуманітарні коридори не відкривали

"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - наголосила вчора Верещук.

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