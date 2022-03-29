На сьогодні погоджено три гуманітарні коридори з Маріуполя, Мелітополя і Енергодара

На 29 березня в Україні погоджено три три гуманітарні коридори в Донецькій і Запорізькій областях для евакуації населення. Про це повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Зокрема, йдеться про коридор з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті.
Також із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. До вечора вони мають дістатися до міста.
При цьому Верещук зазначила, що вчора, попри відсутність гуманітарного коридору, з Бердянська вдалося вивезти 800 маріупольців.
"Вирішували питання їхнього проїзду в оперативному режимі. Дякую нашим водіям і співробітникам ДСНС за сміливість", - зазначила Верещук.
Вона нагадала, що за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87Б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка.
Також у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям.
Контакти гуманітарних штабів:
- 3-62-76, 3-52-52
- 0975515917
- 0504397529.
Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами колцентру у місті Запоріжжя:
▪️(095)220-41-11
▪️(067)220-41-12
▪️0800-503-508
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
▪ з міста Мелітополь до міста Запоріжжя
Автобуси і гуманітарна допомога виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після доїзду до міста автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС 10, вул. Олексієва, 12
▪ з міста Енергодар до міста Запоріжжя в супроводі машини ДСНС о 10.00 відправляється колона людей на приватному транспорті
Місце формування колони – навпроти міськради, вулиця Курчатова, 14
Також до міста Енергодар в супроводі ДСНС з міста Запоріжжя відправилась колона вантажівок з гуманітарною допомогою.
Нагадаємо, вчора через можливі провокації російських окупаційних військ гуманітарні коридори не відкривали.
"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - наголосила вчора Верещук.