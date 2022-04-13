Росія завдала ракетного удару по Черкаському на Донеччині, вісім поранених

У середу, 13 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Черкаському Донецькій області.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
"Росія вбиває цивільних! 13 квітня росіяни завдали ракетного удару по Черкаському і поранили там 8 людей. Також одна людина дістала поранення у Великій Новосілці і ще одна людина - у Багатирі", - написав він у фейсбуці.
Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Комишуватому.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, ситуація на Донеччині залишається стабільно напруженою. Основні напрямки російських атак - Авдіївка, Очеретинська ТГ, Мар'їнка та Вугледар.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за головою Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм закликав мешканців Луганської та Донецької областей евакуюватися в більш безпечні райони.