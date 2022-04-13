Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
СБУ затримала Медведчука (оновлено)
СБУ затримала Медведчука (оновлено)
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
Митрополит Епіфаній: «Ми готові розпочати діалог щодо єднання всіх у ПЦУ. З нашого боку немає вимог про покаяння»
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь
Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія завдала ракетного удару по Черкаському на Донеччині, вісім поранених

Ще трьох людей поранено в інших населених пунктах.

Росія завдала ракетного удару по Черкаському на Донеччині, вісім поранених
Черкаське
Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

У середу, 13 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Черкаському Донецькій області.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! 13 квітня росіяни завдали ракетного удару по Черкаському і поранили там 8 людей. Також одна людина дістала поранення у Великій Новосілці і ще одна людина - у Багатирі", - написав він у фейсбуці.

Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Комишуватому.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, ситуація на Донеччині залишається стабільно напруженою. Основні напрямки російських атак - Авдіївка, Очеретинська ТГ, Мар'їнка та Вугледар. 

Глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за головою Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм закликав мешканців Луганської та Донецької областей евакуюватися в більш безпечні райони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також