Росіяни вбили ще 9 мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

За 16 травня росіяни вбили 9 мирних мешканців Донецької області: трьох у Лимані, двох в Авдіївці, по одному в Мар’їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці.

Про це повідомив голова Донецької облвійськадміністрації Павло Кириленко.

“Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 2 цивільним, пораненим на Луганщині”, - зазначив Кириленко.

Він додав, що також вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Старій Миколаївці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у Маріуполі, який РФ безперервно бомбардує надважкими бомбами, термобаричними та фосфорними снарядами, вже загинуло щонайменше 25 тисяч мирних мешканців.