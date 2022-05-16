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Росіяни вбили ще 9 мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

Ще 6 людей дістали поранення.

Росіяни вбили ще 9 мирних мешканців Донеччини, - Кириленко
Фото: Донецька ОДА

За 16 травня росіяни вбили 9 мирних мешканців Донецької області: трьох у Лимані, двох в Авдіївці, по одному в Мар’їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці. 

Про це повідомив голова Донецької облвійськадміністрації Павло Кириленко.

“Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 2 цивільним, пораненим на Луганщині”, - зазначив Кириленко.

Він додав, що також вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Старій Миколаївці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, у Маріуполі, який РФ безперервно бомбардує надважкими бомбами, термобаричними та фосфорними снарядами, вже загинуло щонайменше 25 тисяч мирних мешканців. 

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