За день російські війська обстріляли 6 громад Сумщини

За сьогодні, 28 серпня, росіяни обстріляли території Миропільської, Білопільської, Краснопільської, Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської громад Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
“Усього випустили по нам 82 боєприпасів: міни та снаряди”, - повідомив Живицький.
Як він додав, на щастя, обійшлося без постраждалих та, попередньо, без руйнувань.
Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, російські окупаційні війська обстрілюють Оріхів у Запорізькій області 14 годин. Влада закликає жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця.