За день російські війська обстріляли 6 громад Сумщини

Окупанти обстрілювали Сумську область з мінометів та артилерії.

За сьогодні, 28 серпня, росіяни обстріляли території Миропільської, Білопільської, Краснопільської, Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Усього випустили по нам 82 боєприпасів: міни та снаряди”, - повідомив Живицький.

Як він додав, на щастя, обійшлося без постраждалих та, попередньо, без руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, російські окупаційні війська обстрілюють Оріхів у Запорізькій області 14 годин. Влада закликає жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця.