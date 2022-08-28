Головне за день. Неділя, 28 серпня

Втрати ворога, обстріли Оріхова і Енергодара, ракетні удари по Рівненщині і Харкову. Яким запам’ятається 186-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ продовжує відкидати війська РФ на кількох напрямках. На деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі.

Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 28 серпня – у нашій новині.

Сьогодні, 28 серпня, російські окупаційні війська 14 годин обстрілюють місто Оріхів у Запорізькій області. Влада закликає жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця.

“Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчина Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми. Всім надано своєчасну першу медичну допомогу. Постраждалих ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний”, - повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Голова ОВА підкреслив, що в останні 6 годин було зафіксовано більш ніж 200 прильотів по Оріхову.

“Середня частина міста постраждала найбільш. Горить центр”, - зазначив Старух, і додав, що підрозділи рятувальників зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови.

Ворог обстріляв Сарненщину в Рівненській області.

"Повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попередньо без жертв. Об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині", - повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Близько 19:30 рівненські пабліки повідомили про звуки вибухів на Рівненщині та дим безпосередньо на Сарненщині.

Сарненський міський голова підтвердив інформацію начальника ОВА, а також зазначив, що в результаті удару було знеструмлено Сарненську центральну районну лікарню.

"На цю хвилину повідомлень про постраждалих у Сарненській ЦРЛ не надходило", - сказав він.

Російські окупанти вдарили ракетами по центру Харкова.

“Два ракетні удари по центру Харкова. Туди, куди прилітало вже неодноразово. Одна адміністративна будівля зруйнована”, - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Обстрілу зазнав і Енергодар. Російські окупаційні війська обстріляли третій і п’ятий мікрорайони Енергодару, повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

“Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється”, - написав Орлов.

Він додав, що в сусідніх будинках місцями вибило шибки. Також є займання припаркованих автомобілів.

Мер Енергодару закликав мешканців міста дотримуватись правила двох стін та під час обстрілів ні в якому разі не підходити до вікон.

У Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу.

На місці працює бригада ГУ ДСНС України повідомляє КМДА.

"Киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці", - інформує столична влада.

Понад 1 тис. людей загинули в результаті мусонної повені в Пакистані в період з червня.

Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих (NDMA) повідомило, що за останні 24 години загинуло 119 людей, в результаті чого кількість загиблих досягла 1033 людей.

За даними влади, цьогорічна мусонна повінь вплинула на понад 33 мільйони людей – кожного сьомого пакистанця – зруйнувавши або серйозно пошкодивши майже мільйон будинків.

Управління заявило, що понад 800 тисяч гектарів сільськогосподарських культур було знищено, зруйновано 3451 кілометр доріг і розмито 149 мостів.

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