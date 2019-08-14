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ФИФА наложил санкции на "Манчестер Сити" за нарушения, связанные с международными трансферами

Чемпион Англии отделался штрафом.

ФИФА наложил санкции на "Манчестер Сити" за нарушения, связанные с международными трансферами
Фото: ФИФА

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение относительно нарушений "Манчестер Сити", связанных с международными трансферами и регистрацией игроков, не достигших 18 лет, сообщается на официальном сайте организации.

В вердикте отмечается, что "Манчестер Сити" принял на себя ответственность за нарушение 19 статьи регламента ФИФА.

В итоге, Федерация приняла решение оштрафовать "горожан" на 370 тыс. швейцарских франков (около 340 тыс. евро). При этом "Манчестер Сити" избежал запрета на трансферы.

Отметим, что в мае текущего года в Следственной палате УЕФА по финансовому контролю сообщили, что будут требовать отстранения "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на сезон за нарушение правил финансового фэйр-плей. В клубе отметили, что данные обвинения являются ложными.

Напомним, что в мае 2017 года президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко был избран членом дисциплинарного комитета ФИФА.

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