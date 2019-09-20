Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за стамбульский "Бешикташ" вновь отметился нелепыми действиями, на этот раз в матче группового турнира Лиги Европы против братиславского "Слована" (2:4).

В одном эпизоде немец неудачно вышел из ворот за пределы штрафной площади на перехват мяча, попутно столкнулся с партнером по команде, что позволило игроку "Слована" беспрепятственно поразить практически пустые ворота.

Смотреть видео конфуза голкипера.

Всем памятна игра Кариуса в позапрошлом финале Лиги Чемпионов против "Реала".

Всего в нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Лорис пропускает в среднем 2 мяча за матч – в 4-х поединках Кариус пропустил 8 голов.

"Бешикташ" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.