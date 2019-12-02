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13-й отдельный десантно-штурмовой батальон 95-й ОДШБр получил имя Тараса Сенюка

Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

13-й отдельный десантно-штурмовой батальон 95-й ОДШБр получил имя Тараса Сенюка
Тарас Сенюк

Президент Владимир Зеленский присвоил имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка 13-му отдельному десантно-штурмовому батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

"Учитывая особые заслуги перед Родиной Героя Украины полковника Тараса Михайловича Сенюка и учитывая образцовое выполнение поставленных задач личным составом 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмоых войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Тарас Сенюк - командир батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погиб 3 июня 2014 года во время нападения наемников РФ на колонну сил АТО, которая двигалась из Изюма в район Славянска.

Напомним, ко Дню независимости Украины президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования восьми подразделениям ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. 28-я бригада получила имя Рыцарей зимнего похода, 92-я - имя Ивана Сирко.

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