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Россия завела уголовное дело на Мосийчука за бросание яиц в посольство

Следком РФ квалифицировал пикет посольства в Киеве как нападение.

Россия завела уголовное дело на Мосийчука за бросание яиц в посольство
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет Российской Федерации предъявил заочное обвинение бывшему депутату Верховной Рады Игорю Мосийчуку, который 6 марта 2016 года участвовал в протестной акции возле посольства РФ в Киеве. Она завершилась тем, что здание забросали яйцами и зеленкой, а на воротах повесили чучело Владимира Путина.

Об этом говорится на сайте Следкома РФ.

"В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России в Украине причинен значительный материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Мосийчуку предъявили подозрения по ст. 360 Уголовного кодекса РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск.

Раньше за аналогичные действия Следком сообщил о подозрении гражданину Украины Владимиру Кошовенко. Он бросал яйца, стоя рядом с Мосийчуком.

Напомним, что пикет посольства в марте 2016 года проходил с требованием отпустить Надежду Савченко и разорвать дипотношения с Россией.

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