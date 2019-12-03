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Госдеп подтвердил, что нет доказательств вмешательства Украины в выборы в США

И сообщил, что вмешивался Кремль. 

Госдеп подтвердил, что нет доказательств вмешательства Украины в выборы в США
Девид Гейл
Фото: unn.com.ua

Заместитель госсекретаря США Девид Гейл во время слушаний в Комитете по вопросам международных отношений Сената сообщил, что не существует доказательств вмешательства Украины в выборы президента Штатов. Об этом пишет Укринформ.

На вопрос о том, является ли вмешательство Кремля в выборы президента США ложью, Гейл ответил отрицательно. 

"Известны ли вам хоть какие-то доказательства, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года в США?" - спросил сенатор-демократ Роберт Мендез.

"Нет, не известны", - ответил Девид Гейл. 

Напомним, адвокат Трампа Джулиани заявил, что располагает доказательствами причастности Украины к вмешательству в выборы.

24 сентября глава палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали обвинения в попытке заставить Зеленского начать расследование против сына бывшего вице-президента США и будущего соперника Трампа на выборах Джо Байдена.

New York Times написали, что Дональд Трамп искал доказательства того, что Украина причастна к попыткам вмешательства в американские выборы, несмотря на выводы разведки и Минюста о причастности России. 

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