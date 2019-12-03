В Украине в 2020 появится KPI деятельности глав ОГА

Тех, кто покажет низкую эффективность, уволят.

В Украине в 2020 году появятся KPI (ключевые показатели эффективности) деятельности глав областных госадминистраций. Об этом сообщили на странице премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Facebook.

По его словам, совместно с министром Кабмина Дмитрием Дубилетом уже разработана система оценки показателей работы глав обладминистраций.

"Эфективная работа госаппарата и системный мониторинг деятельности сотрудников - один из пунктов нашей программы", - заявил Гончарук.

Он отметил, что чиновнику, который покажет низкие результаты эффективности, придется прощаться с должностью.

Напомним, 4 ноября Владимир Зеленский назначил нового главу Черкасской областной госадминистрации. Эту должность вместо Игоря Шевченко (он был губернатором всего три месяца) занял Роман Боднар.

6 ноября президент назначил главой Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вместо Юлии Светличной.