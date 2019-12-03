Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим на Донбассе офицерам СБУ

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову посмертно.

Соответствующий указ №877/2019 обнародован на сайте главы государства 3 декабря.

Бойцы спецподразделения Центра специальных операций СБУ удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Ранее президент выразил соболезнования родным и близким погибших героев, отмечает пресс-служба главы государства.

Напомним, Денис Волочаев и Дмитрию Каплунов погибли 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины. Диверсионно-разведывательная группа боевиков совершила попытку прорыва в тыл позиций ВСУ. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины украинские бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

СБУ сообщила о гибели своих сотрудников 2 декабря.