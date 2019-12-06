Жители Украины надеются, что это приведет к миру.

Почти 60% украинцев положительно оценили разведение войск на Донбассе.

Об этом свидетельствует социологический опрос фонда "Демократические инициативы" им. Кучерива и Киевского международного института социологии, который проводился 4-19 ноября за деньги представительства Европейского союза в Украине. Был опрошен 2041 человек, погрешность выборки - не больше 2,3%.

44,4% респондентов заявили, что разведение - первый важный шаг к установлению мира. Еще 15,2% положительно отнеслись к разведению, потому что "главное, чтобы перестали стрелять".

В то же время 11,6% отметили, что доверять пророссийским боевикам нельзя, а 15,6% назвали разведение началом капитуляции.

Еще 13,1% респондентов не смогли оценить свое отношение к разведению войск.

Напомним, что осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил не состоялось из-за обстрелов, а возле Золотого и Петровского стороны вернулись на ранее занимаемые позиции.

Летом 2019 году разведение начали заново. На последнем участке в Петровском разведение состоялось в ноябре.