Уночі сили ППО знищили два ударних безпілотники на Миколаївщині

Люди не постраждали.

У понеділок 29 травня сили та засоби ППО знищили у Миколаївській області ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня. Цієї ночі знищили два ударних дрони Shahed-131/136.

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вчора, 29 травня, о 11:01 та 16:01 ворог завдавав артилерійських ударів по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та лінію електропередач.

Також вчора ввечері о 20:13 фіксувалися ворожі обстріли акваторії Очаківської громади. В обох випадках постраждалих немає. У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вночі 29 травня в небі над Миколаївщиною було знищено три дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136". Без жертв.