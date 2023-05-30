Учора росіяни били по 14 населених пунктах Запорізької області

Люди не постраждали.

Протягом понеділка 29 травня ворог завдав 65 ударів по 14 містах і селах Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, авіаудари прийшлися по Гуляйполю та Малій Токмачці. Ворожі безпілотники атакували Новоандріївку, Чарівне, Ольгівське та Кам'янське.

Тричі ворог вдарив з РСЗВ по Новоданилівці та Єгорівці. 55 артилерійських ударів окупанти здійснили по Залізничному, Гуляйпільському, Малинівці, Білогір'ю та іншим прифронтовим селам.

“На щастя, люди не постраждали. Додалося 12 повідомлень про руйнування”, – розповів Малашко.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 62 авіаційних удари по території України, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджені приватні житлові будинки та інша інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.