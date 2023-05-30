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Учора Збройні сили знищили ще 410 окупантів, танк та 38 безпілотників

Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 27 ворожих атак на сході.

Учора Збройні сили знищили ще 410 окупантів, танк та 38 безпілотників
Фото: EPA/UPG

Минулої доби, 29 травня, оборонці ліквідували близько 410 російських окупантів та багато ворожої військової техніки. З початку широкомасштабної війни армія ворога втратила вбитими близько 207 440 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 207 440 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 802 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 469 (+2) од,
  • артилерійських систем – 3 445 (+10) од,
  • РСЗВ – 575 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 332 (+1) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 092 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 1 107 (+51),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 219 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 454 (+1).

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Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. На сході протягом минулої доби Збройні сили відбили 27 атак росіян

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