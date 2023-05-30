Учора Збройні сили знищили ще 410 окупантів, танк та 38 безпілотників

Минулої доби, 29 травня, оборонці ліквідували близько 410 російських окупантів та багато ворожої військової техніки. З початку широкомасштабної війни армія ворога втратила вбитими близько 207 440 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 207 440 (+410) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 802 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 469 (+2) од,

артилерійських систем – 3 445 (+10) од,

РСЗВ – 575 (+0) од,

засоби ППО ‒ 332 (+1) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 092 (+38),

крилаті ракети ‒ 1 107 (+51),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 219 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 454 (+1).

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. На сході протягом минулої доби Збройні сили відбили 27 атак росіян.