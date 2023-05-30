Учора Збройні сили знищили ще 410 окупантів, танк та 38 безпілотників

Минулої доби, 29 травня, оборонці ліквідували близько 410 російських окупантів та багато ворожої військової техніки. З початку широкомасштабної війни армія ворога втратила вбитими близько 207 440 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 207 440 (+410) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 802 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 469 (+2) од,
- артилерійських систем – 3 445 (+10) од,
- РСЗВ – 575 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 332 (+1) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 092 (+38),
- крилаті ракети ‒ 1 107 (+51),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 219 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 454 (+1).
Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. На сході протягом минулої доби Збройні сили відбили 27 атак росіян.