Картину украинского художника Ивана Турецкого продали на Sotheby's за $21 тыс

Работу "Фрагменты II (Итальянский дневник)" выставили на аукционе "Кубизм и вне его".

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке продали работу украинского художника Ивана Турецкого за $21250.

Об этом сообщает киевская галерея Portal 11, в которой картина была продана частному покупателю год назад.

Картину "Фрагменты II (Итальянский дневник)" (2019) выставили на тематическом аукционе "Кубизм и вне его" (Cubism and Beyond), который проходил 23 июня. На нем выставляли работы Сезанна, Пикассо, Анре Лота и Роберта Марка.

Работу Турецкого продали по цене, существенно превысившей предварительную стоимость, которая составляла 2-3 тысячи долларов.

Фото: Sotheby's Иван Турецкий, "Фрагменты II (Итальянский дневник)", холст, масло, 2019

Иван Турецкий – известный украинский художник и график. Живет и работает во Львове. Его работы находятся в коллекциях украинских музеев и частных коллекциях по всему миру.