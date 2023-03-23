Анонсований росіянами "великий наступ" майже не приніс їм значних результатів, – представник ГУР

Росія за декілька місяців після оголошення свого "великого наступу" не досягла успіхів на фронті. Окупанти зіткнулися з неможливістю вести наступ на кількох напрямках одночасно.

Про це в інтверʼю РБК-Україна повідомив представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Він додав, що загальна бравада окупантів більше ґрунтувалася на дезінформації і загальній переоцінці власних можливостей.

Скібіцький підкреслив, що наразі російська армія має єдину мету – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Втім особливого успіху ворог не має, адже ціль потребує планування і проведення широкомасштабних стратегічних операцій.

Представник ГУР додав, що воєнна розвідка України регулярно отримує інформацію щодо позицій та чисельності ворожого війська. Завдяки цьому в Генеральному Штабі ЗСУ можуть планувати подальші контрдії. За його словами, наразі окупанти найбільш активні на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському та Шахтарському напрямках.

Він заявив, що і українська, і литовська розвідки вважають, що Росії вистачить запасів на ведення війни протягом цього і наступного років: "Воєнна розвідка Литви каже, що запас Росії – це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Це – якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим".

За словами Скібіцького, російські окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів по Україні. Енергетика залишиться мішенню, але основною ціллю можуть стати військові об'єкти, концентрація наших військ і логістика.