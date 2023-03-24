Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Владика Павло заявив, що ченці не можуть виселитися з Лаври, бо їм нема куди перевезти речі
Владика Павло заявив, що ченці не можуть виселитися з Лаври, бо їм нема куди перевезти речі
Губернатор Флориди ДеСантіс змінив свою риторику щодо війни в Україні
Губернатор Флориди ДеСантіс змінив свою риторику щодо війни в Україні
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Париж смердить і палає, у парламенті – криза, а Макрон проводить пенсійну реформу
Париж смердить і палає, у парламенті – криза, а Макрон проводить пенсійну реформу
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини пошкоджені будинки і лінії електропередач

Люди не постраждали.

Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини пошкоджені будинки і лінії електропередач
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Росіяни продовжують обстрілювати мирне населення і цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Протягом минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Гряниківка, Крохмальне, Стрілеча, Стариця, Вільхуватка та інші”, – розповів він.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 4 га території та знешкодили ще 155 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, на Харківщині в результаті обстрілів пошкоджені храм і житлові будинки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також