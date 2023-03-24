Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини пошкоджені будинки і лінії електропередач

Люди не постраждали.

Росіяни продовжують обстрілювати мирне населення і цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Протягом минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Гряниківка, Крохмальне, Стрілеча, Стариця, Вільхуватка та інші”, – розповів він.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 4 га території та знешкодили ще 155 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Харківщині в результаті обстрілів пошкоджені храм і житлові будинки.