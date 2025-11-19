Уряд призначив виконувачем обовʼязків Міністра енергетики Артема Некрасова

Таке рішення Кабмін схвалив під час засідання 19 листопада.

Уряд під час засідання 19 листопада призначив Артема Некрасова виконувачем обовʼязків Міністра енергетики України.

Про це повідомляє Міненергетики.

"Виконання обовʼязків Міністра енергетики України покладено на першого заступника Міністра Артема Некрасова. Відповідне розпорядження Уряд схвалив на своєму засіданні сьогодні", — ідеться у повідомленні Міністерства.

Некрасов наголосив, що невідкладними завданнями Міністерства є стабільна робота енергосистеми, відновлення довіри та прозорість процесів роботи.

"Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю. Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону. Відтак серед невідкладних завдань – стабільна робота енергосистеми, прозорість процесів, відновлення довіри та ефективна співпраця з міжнародними партнерами, залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів. Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки Уряд та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника Міністерства", — наголосив Некрасов.

Як ідеться на сайті Міненергетики, Артем Некрасов — перший заступник Міністра енергетики України (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2025 року № 808-р).

Народився у м. Харків. Має три вищі освіти, зокрема у сфері енергетики

Має значний досвід роботи в енергетичному секторі, зокрема у сфері: проєктування, виробництва та впровадження високоманеврової газової генерації і розподілу та постачання електричної енергії.

Трудову діяльність розпочав в органах внутрішніх справ м. Суми, згодом працював помічником адвоката. Подальша кар’єра пов’язана з енергетичною галуззю.

Працював юрисконсультом юридичного відділу ВАТ «Сумиобленерго»; начальником юридичного відділу ДП НВКГ «Зоря-Машпроект»; радником генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго».

З 2017 по 2020 — на керівних посадах АК «Харківобленерго», зокрема: заступник директора з захисту активів з економічної безпеки, директор «Харківенергозбут», комерційний директор АТ «Харківобленерго».

З 2020 по 2021 — радник директора ДП «Калуська Теплоелектроцентраль-Нова».

Згодом — радник Президента ДП НАЕК «Енергоатом».

З листопада 2021 року обіймав керівні посади у ДП «Гарантований покупець»: заступник директора з загальних питань, перший заступник директора, з грудня 2022 року (розпорядження КМУ № 1203-р) — виконувач обов’язків директора.