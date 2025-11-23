Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції

До 2030 року в російській цивільній авіації доведеться списати близько 340 літаків – 230 вітчизняних і 109 імпортних через західні санкції.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

"Російські пасажирські літаки, які кремль подає як символ технологічної незалежності, на практиці виявилися залежними від іноземних комплектувальних", – ідеться у повідомленні.

Літаки SSJ-100, що продовжують літати, оснащені французькими двигунами SaM146, які російські авіакомпанії більше не можуть офіційно обслуговувати через санкції.

Машини мають проблеми з системами управління та шасі, а ремонт підтримують лише "донорськими" запчастинами.

Імпортозаміщена версія SSJ-NEW, у якій потрібно замінити 64 вузли, не пройшла сертифікацію, а терміни постійно зсувають – говорять про 2026 рік, але без гарантій і без прогнозів щодо серійного виробництва.

Середньомагістральний МС-21 також далекий від масового випуску. Модель МС-21-300 була готова до серійного дозволу, але після початку агресії проти України проєкт зупинили через використання американських двигунів Pratt & Whitney PW1000G.

Версія МС-21-310, у якій мали замінити 70 західних вузлів, усе ще доопрацьовується: замінити системи зледеніння, туалетний модуль, попередження зіткнень, метеолокатор та електроживлення російські виробники не змогли. При цьому дальність оновленої моделі скоротилася з 6 400 до 3 830 км.

У сегменті турбогвинтових літаків ситуація не краща: замість реального імпортозаміщення для заміни застарілих Ан-24 та Ан-26 росія продовжує терміни їхньої експлуатації "на папері". Безпека пасажирів при цьому не є пріоритетом.

Проєкт "Байкал", який мав замінити Ан-2, визнано невдалим, хоча фінансування триває.

"За прогнозом голови "росавіації" Дмітрія Ядрова, до 2030 року в російській цивільній авіації доведеться списати близько 340 літаків – 230 вітчизняних і 109 імпортних. До цього списку потраплять і сучасні SSJ-100, зібрані на базі західних технологій, доступ до обслуговування яких тепер заблоковано", – ідеться у повідомленні.